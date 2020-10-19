Главы МИД Армении и Канады обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта в связи с развязанной Азербайджаном широкомасштабной агрессией.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Мнацаканян подчеркнул недопустимость осуществляемых Азербайджаном военных преступлений, в том числе постоянные нападения на мирное население Арцаха, на инфраструктуры для жизнеобеспечения, бомбардировки культовых сооружений и культурных объектов, а также бесчеловечное обращение с армянскими военнопленными, оказавшихся под контролем вооруженных сил Азербайджана.

В ходе телефонного разговора, коснувшись договоренностей от 10 и 17 октября о прекращении огня, министр Мнацаканян подчеркнул деструктивный подход Азербайджана. Глава МИД Армении подтвердил позицию Армении по укреплению режима прекращения огня и мирному урегулированию конфликта.

Приветствуя прекращение огня по гуманитарным соображениям, достигнутое 17 октября, министр Шампань подчеркнул необходимость его соблюдения, а также внедрения соответствующих верификационных механизмов. Министр иностранных дел Канады выразил поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подчеркнул необходимость невмешательства внерегиональных субъектов в конфликт.

Министр Мнацаканян, в свою очередь, высоко оценил принципиальное решение канадского руководства приостановить экспорт товаров военного назначения в Турцию в рамках продолжающегося расследования.

Зограб Мнацаканян отметил, что противостоять экспансионистской политике Турции можно только решительными и активными усилиями международного сообщества.