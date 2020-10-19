Глава МИД Армении представил французскому коллеге ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проинформировал министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта после достигнутой 17 октября договоренности о прекращении огня по гуманитарным соображениям.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Мнацаканян высоко оценил личный вклад президента Франции Макрона в достижение соглашения о прекращении огня, отметив, что военно-политическое руководство Азербайджана в очередной раз отказалось выполнить взятые на себя обязательства и продолжает широкомасштабную военную агрессию против Арцаха.

В ходе телефонного разговора Мнацаканян подтвердил приверженность Армении укреплению режима прекращения огня и мирному урегулированию конфликта.