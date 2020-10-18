На передовой жестокой войны: Нагорный Карабах глазами корреспондента The New York Times

Антон Трояновский - один из десятков иностранных журналистов, прибывших в Арцах с первых дней войны в зоне нагорно-карабахского конфликта, чтобы освещать события в Степанакерте и Шуши. Как сообщает Арменпресс, Трояновский - московский корреспондент авторитетной американской газеты The New York Times, опубликовавший обширную статью о жизни воюющего арцахского народа и оставленных в их жизни следах войны.

Трояновский начинает статью с описания ситуации на линии фронта, отметив, что азербайджанские беспилотники летают над головами армян, в то время как армяне сопротивляются азербайджанским колоннам, которые пытаются добиться небольших территориальных успехов.

Перейдя к жилым кварталам Степанакерта, журналист представляет мирных жителей, которые подверглись обстрелам и бомбардировкам, покинули свои дома, живут в неотапливаемых подвалах и убежищах, вынуждены спать на картоне. Трояновский сообщает, что война уже привела к гибели десятков мирных жителей и сотен солдат.

«В городе Степанакерт, где я был на прошлой неделе с фотографом Сергеем Пономаревым, артиллерийский огонь часто слышался издалека. Поздно вечером в пятницу город подвергся обстрелу. Всю ночь раздавались звуки воздушной тревоги, толчки и оглушительные хлопки, а гости отеля поспешили в подвал. как минимум одна из бомб упала в центре города», - пишет Трояновский.

Корреспондент The New York Times также затрагивает нагорно-карабахский конфликт, отмечая, что он имеет почти столетнюю историю.