До 20:30 уничтожено 9 БПЛА ВС Азербайджана, 2 из которых - на территории Армении

Во время широкомасштабной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, 18 октября до 20:30 были сбиты 9 беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Азербайджана, 2 из которых - на территории Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 18 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Во время активных боевых действий в течение дня Азербайджан вновь применил различные средства воздушного нападения, в том числе и БПЛА. По состоянию на 20:30 уничтожено 9 вражеских БПЛА, два из которых - на территории Армении», - сказал Ованнисян.