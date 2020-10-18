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Боевые действия продолжаются: особенно ожесточенные бои ведутся в южном направлении

Боевые действия продолжаются: особенно ожесточенные бои ведутся в южном направлении

Боевые действия продолжаются на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 18 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В очередной раз Азербайджан не соблюдал режим прекращения огня. С раннего утра бои продолжались в тех же направлениях. Сначала они попытались снова атаковать с севера, но были разбиты и отброшены, не достигнув значительных успехов. 

При этом они пытались вести наступательные действия двумя отдельными частями на южном направлении. В одном направлении, попав под сильный огонь армянской артиллерии, они обратились в бегство, потеряв значительное количество техники и боеприпасов. 

Наступательные бои продолжились и в другом направлении, в результате упорных боев достигли некоторого продвижения», - сказал Ованнисян, отметив, что в столь масштабных войнах пятого поколения эти определенные изменения не столь значительны.

Ованнисян отметил, что на данный момент боевые действия продолжаются, особенно ожесточенные бои ведутся в южном направлении.


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