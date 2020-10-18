Тысячи армян проводят в Париже акцию с требованием признать независимость Арцаха

Тысячи армян проводят в Париже акцию протеста против агрессии Азербайджана и Турции и в поддержку Арцаха, требуя, чтобы Франция признала независимость Арцаха. Как сообщает Арменпресс, собравшиеся несут флаги Армении и Арцаха и плакаты с призывами к признанию независимости Арцаха.

Собравшиеся скандируют «Арцах наш», «Слава Армянской армии», «Алиев и Эрдоган - террористы», «Моя жизнь Арцаху».

Чемпион мира по версии WBA, боксер Арсен Гуламирян отметил, что необходимо вместе бороться против агрессии Азербайджана и Турции.

Протестующие помолились на армянском языке. Более 10 тысяч человек направились к посольству Азербайджана во Франции, чтобы продолжить акцию протеста перед зданием посольства.

Безопасность митингующих охраняет полиция. Во время марша выпускается дым в цветах армянского триколора. По словам собравшихся, подобная многотысячная демонстрация беспрецедентна для Франции.