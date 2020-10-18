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МО опубликовало видео с террористами в форме азербайджанских пограничников

МО опубликовало видео с террористами в форме азербайджанских пограничников

Министерство обороны Армении распространило видео, на котором видны наемники в форме азербайджанских пограничников. Как сообщает Арменпресс, видео опубликовала на своей странице Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Наемники-террористы в форме пограничных войск Азербайджана ... наверное, представляете, что с ними случилось», - написала Степанян.


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