МО опубликовало видео с террористами в форме азербайджанских пограничников

Министерство обороны Армении распространило видео, на котором видны наемники в форме азербайджанских пограничников. Как сообщает Арменпресс, видео опубликовала на своей странице Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Наемники-террористы в форме пограничных войск Азербайджана ... наверное, представляете, что с ними случилось», - написала Степанян.