Евродепутат призвал Совет Европы ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию

Член Европейского парламента Эммануэль Франкос, представляющий Грецию, обратился с письмом в Совет Европы, в котором предложил ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию.

Как сообщает Арменпресс, в своем микроблоге в Twitter Франкос разместил письмо председателю Совета Европы Шарлю Мишелю, что Турция является авторитарным фашистским режимом, где власть сосредоточена исключительно в руках президента Эрдогана.

Представляя агрессивную политику Турции в различных частях мира, в том числе Кипре, Греции, Ливии, Сирии, а также поддержку Турцией Азербайджану в войне против армян и переброску боевиков-джихадистов в зону конфликта, он отметил, что ни одно из этих действий не было согласовано с ООН, НАТО или Европейским союзом.

«Тот факт, что Турция уже долгое время не является демократическим государством, хорошо известен. Ее агрессия неоднократно осуждалась Европейским парламентом и Советом Европы», - отметил депутат, подчеркнув, что действия Турции нарушают идеологию НАТО.

«Следует отметить, что член НАТО Канада ввела эмбарго на военные поставки в Турцию, а США задержали поставки военной техники в Турцию. Учитывая, что государства-члены могут препятствовать поставкам военной техники и оборудования, если они будут использоваться для внутреннего давления и международной агрессии или способствовать региональной нестабильности, когда Совет Европы должен наложить эмбарго на поставки оружия в Турцию?» - отметил евродепутат.

Он использовал хэштеги «бойкотировать Турцию» и «ввести санкции против Турции».

With a letter to the European Council, we request to impose an arms embargo on Turkey.#BoycottTurkey @velopky #EUCO #SanctionTurkey pic.twitter.com/4m5j2E0TEl