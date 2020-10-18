Армянская община Австралии перекрыла мост Харбор-Бридж в Сиднее
17:50, 18 Октябрь, 2020
Армянская община Австралии перекрыла мост Харбор-Бридж в Сиднее с требованием осудить агрессию Азербайджана и Турции против Арцаха и Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Австралии.
В результате действия множества автомобилей с армянскими флагами движение по Харбор-Бридж парализовано.
Члены армянской общины Австралии потребовали осудить турецко-азербайджанскую агрессию и предпринять шаги для ее прекращения.
24 октября армянская община проведет шествие в Сиднее с требованием, чтобы Австралия перестала молчать об агрессии, развязанной Азербайджаном и Турцией против Армении и Арцаха.
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