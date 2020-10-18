Армянская община Австралии перекрыла мост Харбор-Бридж в Сиднее с требованием осудить агрессию Азербайджана и Турции против Арцаха и Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет Австралии.

В результате действия множества автомобилей с армянскими флагами движение по Харбор-Бридж парализовано.

Члены армянской общины Австралии потребовали осудить турецко-азербайджанскую агрессию и предпринять шаги для ее прекращения.

24 октября армянская община проведет шествие в Сиднее с требованием, чтобы Австралия перестала молчать об агрессии, развязанной Азербайджаном и Турцией против Армении и Арцаха.