ВС Арцаха уничтожили два азербайджанских беспилотника

Несмотря на новую договоренность о гуманитарном прекращении огня, в течение дня противник попытался нарушить воздушное пространство Арцаха беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Армии обороны Арцаха.

«Средства противовоздушной обороны Армии обороны, успешно зафиксировав полет вражеских беспилотников, уничтожили 2 БПЛА», - говорится в сообщении.