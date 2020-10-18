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ВС Арцаха уничтожили два азербайджанских беспилотника

ВС Арцаха уничтожили два азербайджанских беспилотника

Несмотря на новую договоренность о гуманитарном прекращении огня, в течение дня противник попытался нарушить воздушное пространство Арцаха беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Армии обороны Арцаха.

«Средства противовоздушной обороны Армии обороны, успешно зафиксировав полет вражеских беспилотников, уничтожили 2 БПЛА», - говорится в сообщении.


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