Вовлечение представителя НКР в переговоры – необходимость:  The National Interest

Дэвид Филлипс, директор программы по миростроительству и правам человека Института исследований в области прав человека Колумбийского университета, прочитал разверную лекцию о последних военных действиях, развязанных Азербайджаном при содействии Турции против Арцаха. Филлипс подчеркнул, что нынешняя война является более упорная и смертоносная по причине участия Турции. Вовлекаясь во внешние военные действия, Эрдоган пытается отвлечь внимание от растущих волнений в своей собственной стране, подавляя инакомыслие.

Как передает «Арменпресс», издание The National Interest опубликовало статью, в основе которой лежит лекция Дэвида Филлипса, прочитанная им в Гарвардской юридической школе.

В частности, он отметил, что ситуация сильно обострилась после нападения Азербайджана на Нагорный Карабах. Филлипс отметил, что нынешняя война является более смертоносной и упорной – вследствие широкого вовлечения Турции.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одновременно напрямую поощряет насилие и расшатывает дипломатию, направленную на достижение прекращения огня. Эрдоган поддерживает недавнюю агрессию Азербайджана, Турция предоставляет Азербайджану мощное оружие, которое широко используется в этой войне», - говорится в статье.

Филлипс подчеркнул также участие турецких войск и джихадистов, завербованных и перевезенных Турцией в места боевых действий. Автор привлекает внимание на то, что Эрдоган полон амбиций восстановить турецкое влияние на бывших османских территориях. «Участие Турции в зарубежных войнах отвлекает население страны от растущих внутренних проблем, беспорядков, подавляя инакомыслие, порожденное неэффектиным управлением Эрдогана турецкой экономикой», - говорится в статье.

Автор отмечает, что из-за угрозы потерять внутреннюю поддержку, Эрдоган в отчаянии развернул силы джихадистов на Кавказе. Эксперт отметил, что эти наемники связаны с целым рядом чрезвычайно опасных террористических группировок, известных своими зверствами и преступлениями против человечности. Филлипс напомнил, что 10 октября спецназ Азербайджана вошел в город Гадрут (Арцах), чтобы убивать мирных жителей в их же домах. В то же время Азербайджан продолжает бесчинствовать, не прекращая бесчеловечные бомбардировки гражданских целей, в том числе с применением запрещенных на международном уровне кассетных бомб.

«Эти зверства, подчеркнутые обещанием и мечтой Эрдогана «выполнить миссию наших предков на Кавказе», показывают, что мы стоим на грани нового геноцида армян», - подчеркнул Филлипс, добавив, что поведение Турции не должно быть удивительным для наблюдателей в регионе.

Он отметил, что Канада приостановила продажу определенных видов оружия Турции, поскольку это оборудование используется азербайджанскими войсками. Филлипс подчеркнул, что США должны поступить так же. Соединенным Штатам следует более активно участвовать в посредничестве Минской группы. Подчеркивается также необходимость вовлечения в переговоры представителя Нагорного Карабаха, а также исключить участие Турции в какой-либо посреднической роли.

Дэвид Филлипс - директор программы по миростроительству и правам человека Института исследований в области прав человека Колумбийского университета. Он был старшим советником Госдепартамента и экспертом по иностранным делам при администрациях президентов Буша, Клинтона и Обамы. Эта статья основана на его лекции в Гарвардской школе права 12 октября 2020 года.

Подготовила Анна Григорян