На вопросы о военнослужащих в зоне боевых действий ответят по новому адресу
12:44, 18 Октябрь, 2020
Рабочая группа, сформированная для оперативного реагирования на вопросы граждан о военнослужащих в зоне боевых действий, сменила адрес и отныне будет работать на территории Национального исследовательского университета обороны Министерства обороны Республики Армения.
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.
Адрес: г. Ереван, ул. Улнеци 56/6, телефоны: +374 10 28-54-25, +374 10 28-37-42 և +374 10 28-12-94.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Минобороны РА.
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