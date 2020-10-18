На вопросы о военнослужащих в зоне боевых действий ответят по новому адресу

Рабочая группа, сформированная для оперативного реагирования на вопросы граждан о военнослужащих в зоне боевых действий, сменила адрес и отныне будет работать на территории Национального исследовательского университета обороны Министерства обороны Республики Армения.

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.

Адрес: г. Ереван, ул. Улнеци 56/6, телефоны: +374 10 28-54-25, +374 10 28-37-42 և +374 10 28-12-94.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Минобороны РА.