Баку  отверг попытки посредничества МККК по эвакуации раненых с поля  боя: МИД Армении

Баку отверг шаги, предпринятые Международным комитетом Красного Креста (МККК) по эвакуации раненых военнослужащих в ночное время.

Как передает «Арменпресс», МИД Армении выступил с заявлением по этому поводу, подчеркнув, что клан Алиева боится перспективы ответа перед собственным народом.

«После достижения договоренности об установлении гуманитарного перемирия между Республикой Армения и Республикой Азербайджан 18 октября с.г., при посредничестве Международного Комитета Красного Креста была предпринята попытка достичь договоренности с целью вывода ночью с поля боя раненых военнослужащих.

Однако данный шаг, сделанный в соответствии с духом и буквой как договоренности от 17 октября, так и Московских договоренностей от 10 октября, был категорически отвергнут официальным Баку.

Произошедшее свидетельствует о том, что клан Алиевых, ставший инструментом турецкой экспансии в регионе, беспокоится лишь о сохранении собственной власти, и, в ужасе от перспективы ответственности перед собственным народом за развязывание войны и многочисленные потери, пытается отсрочить неизбежный момент столкновения лицом к лицу с действительностью», - говорится в заявлении МИД Республики Армения.