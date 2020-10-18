COVID-19: в Армении продолжает расти число подтвержденных случаев: 1694 новых случаев

По состоянию на 18 октября в Армении подтверждено 64 694 случая заболевания коронавирусом, 48 104 человек вылечены.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

На данный момент лечение от коронавируса проходят 15193 пациента. За последние 24 часа было проведено 4096 тестов, всего - 348 149 тестов.

Таким образом, выявлено 1694 новых подтвержденных случая коронавируса, 179 вылечившихся. В общей сложности от коронавирусной болезни зарегистрирован 1081 смертельный исход (+14).

Минздрав РА сообщает о случаях смерти у женщин 65, 71, 59, 71, 81, 68 лет и мужчин 64, 68, 66, 89, 72, 81, 67, 46 лет. У остальных, кроме последнего, были сопутствующие хронические заболевания.

Зарегистрировано два новых случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев 316.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00 11 сентября по 11 января 2021г. включительно.

Лилит Демурян