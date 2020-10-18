Армения и далее будет принуждать Азербайджан к миру: МИД РА

Армения продолжит принимать все необходимые меры, чтобы принудить Азербайджан к миру и установить режим прекращения огня — наряду с внедрением эффективных механизмов для поддержания и верификации этого режима на местах.

Как передает «Арменпресс», об этом заявило Министерство иностранных дел Республики Армения в ответ на очередное нарушение Азербайджаном гуманитарного режима прекращения огня.

«Армия обороны Республики Арцах сообщила, что вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили новое гуманитарное прекращение огня и в 07:20 часов 18 октября после активного артиллерийского огня атаковали в южном направлении, чтобы занять выгодную позицию

Азербайджан уже второй раз нарушает договоренность о прекращении огня, достигнутую при личном содействии руководителя страны-сопредседателя Минской группой ОБСЕ, тем самым показывая международному сообществу свою вероломную сущность, с которой мы имеем дело на протяжении десятилетий.

Армения продолжит предпринимать все необходимые меры для принуждения Азербайджана к миру и установлению режима прекращения огня, наряду с внедрением конкретных и действенных механизмов поддержания и контроля данного режима на местах», - заявили в МИД РА.