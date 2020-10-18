АО Арцаха в южном направлении подбила 4 атакующих азербайджанских танка

Подразделения Армии обороны Арцаха в южном направлении подбили 4 атакующих азербайджанских танка

Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

«На южном фланге зоны арцахско-азербайджанского конфликта противник применяет в большом количестве БПЛА и артиллерийские снаряды», - как передает «Арменпресс», подчеркнула Степанян.

В Министерстве иностранных дел Республики Армения заявили, что Республика Армения и Азербайджанская Республика приняли решение о прекращении огня в гуманитарных целях 18 октября в 00:00 по местному времени. Спустя 4 минуты после прекращения огня вооруженные силы Азербайджана нарушили его – в течение ночи нанося ракетно-артиллерийские удары. В 07:20 часов после активного артиллерийского огня противник атаковал с южного направления (Худаферинское водохранилище), чтобы занять выгодную позицию. С обеих сторон есть погибшие и раненые.