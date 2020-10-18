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АО Арцаха в южном направлении подбила 4 атакующих азербайджанских танка

АО Арцаха в южном направлении подбила 4 атакующих азербайджанских танка

Подразделения  Армии обороны  Арцаха в южном направлении подбили 4 атакующих азербайджанских танка

Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.   

«На южном  фланге зоны  арцахско-азербайджанского конфликта противник применяет в большом количестве БПЛА и  артиллерийские  снаряды», - как передает «Арменпресс», подчеркнула  Степанян.

В Министерстве иностранных дел  Республики Армения заявили, что Республика Армения и Азербайджанская Республика приняли решение о прекращении огня в гуманитарных целях 18 октября в 00:00 по местному времени. Спустя  4  минуты после  прекращения  огня вооруженные силы  Азербайджана нарушили его – в течение  ночи нанося  ракетно-артиллерийские удары. В 07:20  часов после активного артиллерийского огня противник атаковал с южного направления (Худаферинское водохранилище), чтобы занять выгодную позицию. С обеих сторон есть погибшие и раненые.


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