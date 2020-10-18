Азербайджан атаковал водохранилище Худаферин на границе Ирана и Арцаха

Министерство обороны РА заявляет, что Азербайджан, нарушив новое гуманитарное соглашение о прекращении огня, рано утром 18 октября провел атаку в южном направлении (Худаферинское водохранилище) с целью занять выгодные позиции.

Как передает «Арменпресс», пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян отметила: «Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили новое соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях. В 07:20 часов после активного артиллерийского огня противник атаковал с южного направления (Худаферинское водохранилище), чтобы занять выгодную позицию. С обеих сторон есть жертвы и раненые».

Водохранилище Худаферин или Хода-Афарин - это искусственное озеро на реке Аракс на границе Ирана и Арцаха. Находится в 8 км от города Хомарлу в провинции Восточный Азербайджан ИРИ и в 30 км от села Араджамуг Гадрутского района Арцаха.

В Министерстве иностранных дел Республики Армения заявили, что Республика Армения и Азербайджанская Республика приняли решение о прекращении огня в гуманитарных целях 18 октября в 00:00 по местному времени. Спустя 4 минуты после прекращения огня вооруженные силы Азербайджана нарушили его – в течение ночи нанося ракетно-артиллерийские удары.