В воздушном пространстве Армении уничтожено два азербайджанских беспилотника
ПВО ВС Армении уничтожили в воздушном пространстве Республики Армения два азербайджанских беспилотника. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 01:44 Любое посягательство на территориальную целостность Армении получит адекватный ответ: МИД
- 01:40 В воздушном пространстве Армении уничтожено два азербайджанских беспилотника
- 01:31 С территории или со стороны ВС Армении никакого огня по направлению Азербайджана не велось: МО
- 01:04 МЧС объяснило, почему жители Сюникской области получили сообщения о тревоге
- 00:44 В воздушном пространстве Армении обнаружены азербайджанские БПЛА: принимаются меры
- 16.10-23:55 Министр обороны Турции лично руководил нападением на Нагорный Карабах: “Коммерсантъ”
- 16.10-23:37 В Капане объявлена воздушная тревога: ОБНОВЛЕНО
- 16.10-22:40 Не позволим врагу попирать нашу землю: речь Пашиняна на встрече с отправляющимися на фронт воинами
- 16.10-22:34 Карабахский вопрос имеет только одно решение - отделение ради спасения: интервью Пашиняна Libération
- 16.10-22:19 На передовой продолжаются тяжелые и ожесточенные бои, особенно на южном направлении
- 16.10-22:11 ЕСПЧ обязал Азербайджан обеспечить право на жизнь и здоровье двух армянских военнопленных
- 16.10-22:02 Азербайджан снова обстреливает Степанакерт: ДОПОЛНЯЕТСЯ
- 16.10-21:40 Посол Армении представил белорусским парламентариям азербайджанскую агрессию
- 16.10-21:35 Макрон был первым, кто четко указал, что Азербайджан начал агрессию против Арцаха: посол
- 16.10-21:21 Никол Пашинян присутствовал на панихиде по погибшему солдату
- 16.10-21:01 Перед посольством Армении в РФ воздают дань памяти погибших солдат
- 16.10-20:45 Раненому в Арцахе в результате артобстрела ВС Азербайджана 2-летнему Арцвику уже лучше
- 16.10-19:42 Спикер НС Арцаха обсудил с депутатом Госдумы РФ ситуацию в регионе
- 16.10-19:12 Пашинян предлагает положить в основу урегулирования принцип «отделения ради спасения»
- 16.10-19:02 Пашинян поблагодарил Трюдо за остановку экспорта товаров военного назначения в Турцию
- 16.10-18:56 ЕС хочет как можно скорее добиться прекращения огня в зоне карабахского конфликта: Макрон
- 16.10-18:18 Доверие для нас, особенно сегодня, имеет очень важное значение: президент Армении главе МИД Греции
- 16.10-18:05 Помпео четко отметил, что агрессором в войне против Арцаха является Азербайджан: американист
- 16.10-17:56 Куба обновила правила въезда и условия пребывания в стране туристов
- 16.10-17:36 Премьер Армении и глава МИД Греции подчеркнули неприемлемость экспансионистской политики Турции
21:58, 14.10.2020
Просмотрели 4613 раз Армянская община Украины активно поддерживает Армению
20:49, 15.10.2020
Просмотрели 3391 раз Специалисты аппарата омбудсмена установили место и время казни армянских пленных
16:06, 14.10.2020
Просмотрели 2370 раз В Парламент Франции внесен законопроект о признании Республики Арцах
11:47, 15.10.2020
Просмотрели 1934 раз Парламент Австрии единогласно принял резолюцию по Нагорному Карабаху
23:30, 15.10.2020
Просмотрели 1859 раз Настало время, чтобы мир признал Республику Арцах: турецкая журналистка