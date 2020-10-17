С территории или со стороны ВС Армении никакого огня по направлению Азербайджана не велось: МО

С территории Армении или со стороны ВС Армении никакого огня по направлению Азербайджана не велось. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Ранее азербайджанские СМИ сообщили о том, что армянская сторона якобы нанесла удар по Гяндже и Мингечаури.