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С территории или со стороны ВС Армении никакого огня по направлению Азербайджана не велось: МО

С территории или со стороны ВС Армении никакого огня по направлению Азербайджана не велось: МО

С территории Армении или со стороны ВС Армении никакого огня по направлению Азербайджана не велось. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Ранее азербайджанские СМИ сообщили о том, что армянская сторона якобы нанесла удар по Гяндже и Мингечаури.


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