Министр обороны Турции лично руководил нападением на Нагорный Карабах: “Коммерсантъ”

Военно-дипломатические источники российской газеты “Коммерсантъ” утверждают, что нынешнее серьезное обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха было намеренно спланировано и спровоцировано Турцией. Источники “Ъ” утверждают, что 28–30 сентября министр обороны Турции Хулуси Акар на месте осуществлял общее руководство ходом операции на карабахском фронте. Как сообщает Арменпресс, издание опубликовало статью, в которой подробно представлено военно-техническое участие Турции в развязанной против Арцаха войне.

Согласно источникам издания, в течение последних месяцев Анкара активно провоцировала Баку на развязывание боевых действий под обещания всесторонней политико-дипломатической, разведывательной и военно-технической поддержки.

“По завершении очередных турецко-азербайджанских учений в июле—августе на территории Азербайджана якобы осталась значительная группировка ВС Турции, которая и была призвана сыграть координирующую и направляющую роль в планировании и проведении наступательной операции в Нагорном Карабахе.

Речь идет о 600 военнослужащих, включая батальонную тактическую группу из 200 человек, 50 инструкторов в Нахичевани, 90 военных советников в Баку (обеспечивали связку при ведении боевых действий в цепочке бригада—корпус—генеральный штаб); 120 человек летно-технического состава на авиабазе Габала; 20 операторов беспилотников на аэродроме Далляр, 50 инструкторов на аэродроме Евлах, 50 инструкторов в 4-м армейском корпусе (Пирекешкюль) и 20 человек на военно-морской базе и в военном училище в Баку”, - отметили источники издания.

В разгар боевых действий 28–30 сентября в Азербайджан дополнительно к ранее прибывшим военным советникам прибыли командующий сухопутными войсками Умит Дюндар и министр обороны Хулуси Акар. Источники “Ъ” утверждают, что они на месте осуществляли общее руководство ходом операции на карабахском фронте.

9 октября, как говорят собеседники “Ъ”, азербайджанским военно-транспортным самолетом Ил-76TД (рейс AZAF002) по маршруту Амман—Баку транзитом через Грузию была осуществлена поставка пулеметов ДШК (200 единиц) с боекомплектом.

Ранее Турцией были также направлены запросы на транзитные полеты через грузинское воздушное пространство на 14, 21 и 28 октября. Источники “Ъ” говорят, что разрешения были получены.

Помимо этого собеседники “Ъ” сообщают, что турецкие представители вербуют наемников для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана из лояльных Анкаре исламистских группировок, воюющих в Сирии и Ливии. Контроль за функционированием логистических цепочек доставки наемников осуществляет якобы турецкая Национальная разведывательная организация при поддержке сил и средств Минобороны.

По словам собеседников “Ъ”, в течение первой недели октября в зону нагорно-карабахского конфликта было переброшено до 1,3 тыс. сирийских боевиков и как минимум одна группа ливийских наемников численностью 150 человек.

Желающим отправиться на войну в Закавказье вербовщики предлагали «подъемное пособие» в размере $1,5 тыс. и ежемесячное вознаграждение в размере до $2 тыс.

“Еще 22 сентября в Азербайджан была направлена первая группировка из состава 2-го корпуса СНА, прошедшая двухнедельную спецподготовку под началом турецких инструкторов в Сирии”,— говорит один из собеседников “Ъ”.