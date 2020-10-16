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На передовой продолжаются тяжелые и ожесточенные бои, особенно на южном направлении

На передовой продолжаются тяжелые и ожесточенные бои, особенно на южном направлении

На линии соприкосновения противоборствующих сил Арцаха и Азербайджана продолжаются тяжелые и ожесточенные бои, особенно на южном направлении. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 16 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Сегодня с раннего утра вооруженные силы Азербайджана после длительного обстрела, в ходе которого были применены также средства воздушного нападения - БПЛА, ракеты, авиация, начали широкомасштабное наступление на севере и юге. После как минимум двух ожесточенных атак на северном направлении нашим Вооруженным силам удалось дать отпор представителям ВС Азербайджана, террористам и другим группировкам, которым не удалось захватить ни одной высоты, ни одной позиции. В течение дня продолжались ожесточенные бои на южном направлении, на некоторых направлениях наши войска перегруппировывались. До сих пор ведутся тяжелые бои, особенно на южном направлении», - сказал Ованнисян.

Он отметил, что в течение дня военно-воздушные силы Азербайджана также совершили определенные полеты. За это время армянской стороне удалось нейтрализовать несколько летающих объектов, которые еще не идентифицированы.


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