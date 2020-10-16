Никол Пашинян присутствовал на панихиде по погибшему солдату

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в панихиде по солдату Марату Манукяну, погибшему во время развязанной Азербайджаном против Арцаха войны. Как передает Арменпресс, премьер-министр сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Сегодня я принял участие в церемонии панихиды по убитому солдату, рядовому Марату Манукяну.

Я выразил свои соболезнования, затем выслушал его родителей, провел отдельную беседу с его отцом, и из этого разговора я понял, что правильно понимаю стремления и желания нашего народа относительно того, что мы должны вместе делать в этой ситуации, вместе всей нацией.

Мы должны отстаивать свои права, свою Родину, свое государство и кровь, пролитую нашими мучениками. Другого варианта нет. Укрепим нашу волю к победе», - написал Пашинян.