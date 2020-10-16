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Пашинян предлагает положить в основу урегулирования принцип «отделения ради спасения»

Пашинян предлагает положить в основу урегулирования принцип «отделения ради спасения»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагает положить в основу концепции карабахского урегулирования принцип «отделения ради спасения». Как сообщает Арменпресс, Пашинян написал об этом на своей официальной странице в Facebook.

«Принцип «отделения ради спасения», который является современным проявлением принципа самоопределения народов, дает право определенным группам, народам отделиться от любого государства, когда существует риск дискриминации, масштабных нарушений прав человека или геноцида, и исключает присоединение к государству, если оно приведет к тем же последствиям, что и вышеназванные.

Это в первую очередь должно лежать в основе нашей концепции урегулирования карабахского конфликта, а участие наемников-террористов в текущей войне и террористическое поведение Турции и Азербайджана предоставляют реальную возможность для достижения такого международного взаимопонимания», - написал Пашинян.

Премьер добавил, что потенциал всех армян должен быть направлен на решение этой проблемы.


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