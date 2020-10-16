Пашинян поблагодарил Трюдо за остановку экспорта товаров военного назначения в Турцию

Премьер-министр Никол Пашинян продолжает телефонные разговоры со своими иностранными коллегами.

Сегодня премьер-министр Республики Армения провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян представил подробности о продолжающихся боевых действиях в Арцахе и общей ситуации в регионе. Глава правительства привлек внимание собеседника на пагубное участие Турции в боевых действиях и ее неприемлемые стремления утвердиться на Южном Кавказе.

Премьер-министр поблагодарил за остановку экспорта товаров военного назначения в Турцию. Было подчеркнуто принципиальное значение беспрепятственного осуществления права народов на самоопределение в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Премьер-министр Канады выразил глубокую озабоченность сложившейся ситуацией и подчеркнул строгую необходимость мирного урегулирования конфликта.