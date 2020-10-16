Премьер Армении и глава МИД Греции подчеркнули неприемлемость экспансионистской политики Турции

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня министра иностранных дел Греческой Республики Никоса Дендиаса и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит министра иностранных дел Греции, который является важной поддержкой Армении и армянского народа в это трудное время. “Наши народы объединяют теплые исторические отношения и общие ценности. Армения придает важность постоянному укреплению и развитию отношений с Грецией, значение которых еще более подчеркивается в нынешней сложной региональной и геополитической ситуации. Я хочу поблагодарить Грецию и греческий народ за поддержку Армении и армянского народа”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр коснулся развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха с 27 сентября войны, подчеркнув открытое вмешательство Турции и ее шаги по дестабилизации региона.

Министр иностранных дел Греции передал Николу Пашиняну теплые приветствия и слова поддержки премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Никос Дендиас отметил, что два народа и страны связаны многовековой крепкой дружбой, и в этой сложной ситуации Греция и греческий народ поддерживают армянский народ. Он отметил, что Греция выступает за немедленное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе, поскольку насилие не является способом решения проблемы. Никос Дендиас подчеркнул, что Греция осуждает подстрекающее военные действия иностранное вмешательство и поддерживает призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ к соблюдению режима прекращения огня и возобновлению переговорного процесса.

Премьер-министр Армении и министр иностранных дел Греции коснулись дестабилизирующей экспансионистской политики Турции, которая проявляется в различных регионах. Никол Пашинян и Никос Дендиас подчеркнули неприемлемость подобной политики и обменялись мнениями о совместных шагах по противодействию ей.

Премьер-министр попросил передать свои теплые пожелания премьер-министру Греции. Никос Дендиас от имени премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса передал премьер-министру Николу Пашиняну приглашение посетить Грецию.