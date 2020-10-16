Президент Арцаха с российским депутатом обсудил ситуацию в регионе

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял депутата Государственной Думы Российской Федерации, члена фракции “Единая Россия” Виталия Милонова. Об этом, как сообщает «Арменпресс», написал Араик Арутюнян в сообщении на своей странице в Facebook.

“Мы обсудили ситуацию в регионе в связи с азербайджано-турецкой террористической агрессией. Подчеркнули недопустимость действий, подрывающих стабильность в регионе, включая участие иностранных и террористических сил. В этой частной беседе я поблагодарил г-на Милонова за его визит и интерес, проявленный им. Также подчеркнул важную роль Российской Федерации в урегулировании конфликта и установлении прочного мира”, - написал Арутюнян.