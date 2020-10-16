Время в Ереване: 11:07:36,   16 Октябрь

Президент Арцаха с российским депутатом обсудил ситуацию в регионе

Президент Арцаха с российским депутатом обсудил ситуацию в регионе

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял депутата Государственной Думы Российской Федерации, члена фракции “Единая Россия” Виталия Милонова. Об этом, как сообщает  «Арменпресс», написал Араик Арутюнян в сообщении на своей странице в Facebook.

“Мы обсудили ситуацию в регионе в связи с азербайджано-турецкой террористической агрессией. Подчеркнули недопустимость действий, подрывающих стабильность в регионе, включая участие иностранных и террористических сил. В этой частной беседе я поблагодарил г-на Милонова за его визит и интерес, проявленный им. Также подчеркнул важную роль Российской Федерации в урегулировании конфликта и установлении прочного мира”, - написал Арутюнян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации