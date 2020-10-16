Соединенное Королевство осуждает обстрелы гражданских населенных пунктов. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил заместитель главы делегации Великобритании Николай Мюррей на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

“Соединенное Королевство приветствовало объявление о прекращении огня, и мы обеспокоены тем, что оно не соблюдается. Мы осуждаем продолжающиеся обстрелы гражданских населенных пунктов, мы обеспокоены сообщениями о жертвах среди гражданского населения. Выражаем соболезнования семьям погибших, потерявших своих близких. Гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться. Мы особенно беспокоимся по поводу детей”, - сказал Мюррей.

Он счел чрезвычайно важным, чтобы стороны конфликта немедленно прекратили насилие, выполнили соглашение от 10 октября и вернулись к предметным переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы.

“Соединенное Королевство настоятельно призывает всех друзей из обеих стран удвоить свои усилия в поддержку прекращения боевых действий и воздерживаться от любых действий, которые могут еще больше обострить кризис. Как мы уже говорили, всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта назрело давно. Этого можно добиться только путем переговоров, а не посредством военных операций. Все стороны должны в срочном порядке вернуться за стол переговоров и без предварительных условий работать над достижением этой цели”, - сказал он.

Мюррей добавил, что Великобритания подтверждает свою поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ в их посреднической роли в переговорах между Арменией и Азербайджаном.

“Мы полностью поддерживаем недавние совместные заявления сопредседателей Минской группы и их представителей. Мы благодарны послу Анджею Каспршику и его команде за их постоянную работу”, - сказал Мюррей.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Азербайджан проигнорировал соглашение министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, достигнутое 10 октября на встрече, организованной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и спустя несколько минут после вступления в силу договоренности продолжил обстреливать Арцах, предпринимать нападения, обстреливать передовые позиции и мирные населенные пункты.