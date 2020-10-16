Соединенное королевство осуждает обстрелы гражданских населенных пунктов
Соединенное Королевство осуждает обстрелы гражданских населенных пунктов. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил заместитель главы делегации Великобритании Николай Мюррей на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
“Соединенное Королевство приветствовало объявление о прекращении огня, и мы обеспокоены тем, что оно не соблюдается. Мы осуждаем продолжающиеся обстрелы гражданских населенных пунктов, мы обеспокоены сообщениями о жертвах среди гражданского населения. Выражаем соболезнования семьям погибших, потерявших своих близких. Гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться. Мы особенно беспокоимся по поводу детей”, - сказал Мюррей.
Он счел чрезвычайно важным, чтобы стороны конфликта немедленно прекратили насилие, выполнили соглашение от 10 октября и вернулись к предметным переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы.
“Соединенное Королевство настоятельно призывает всех друзей из обеих стран удвоить свои усилия в поддержку прекращения боевых действий и воздерживаться от любых действий, которые могут еще больше обострить кризис. Как мы уже говорили, всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта назрело давно. Этого можно добиться только путем переговоров, а не посредством военных операций. Все стороны должны в срочном порядке вернуться за стол переговоров и без предварительных условий работать над достижением этой цели”, - сказал он.
Мюррей добавил, что Великобритания подтверждает свою поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ в их посреднической роли в переговорах между Арменией и Азербайджаном.
“Мы полностью поддерживаем недавние совместные заявления сопредседателей Минской группы и их представителей. Мы благодарны послу Анджею Каспршику и его команде за их постоянную работу”, - сказал Мюррей.
С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Азербайджан проигнорировал соглашение министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, достигнутое 10 октября на встрече, организованной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и спустя несколько минут после вступления в силу договоренности продолжил обстреливать Арцах, предпринимать нападения, обстреливать передовые позиции и мирные населенные пункты.
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