ОДКБ планирует в 2021 году начать переговоры по включению своих миротворцев в ООН

ОДКБ планирует в этом году завершить необходимую правовую работу по включению своей миротворческой миссии в Организацию Объединенных Наций․ Как сообщает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Генсек отметил, что одно из перспективных направлений развития миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности - участие их в операциях под эгидой ООН. "Большая работа проведена подразделениями Секретариата Организации Объединенных Наций, мы получили там поддержку. Сейчас ведется работа по корректировке нашего законодательства под стандарты международной организации. Думаю, в этом году завершим правовую работу и в следующем приступим к конкретным переговорам по включению миротворческой миссии в ООН", - отметил Станислав Зась.

Он напомнил, что главная цель ОДКБ - укрепление и поддержание международного мира и региональной безопасности не военными средствами, а политическими. Для этого есть хорошо подготовленные подразделения, способные решать миротворческие задачи, создавать условия для разъединения конфликтующих сторон, начала переговорного процесса и в целом налаживания мира.

"У нас отработана вся необходимая правовая база для проведения миротворческих операций и сформированы соответствующие силы и средства. В ОДКБ общая численность миротворцев составляет 3,6 тыс. человек из всех стран-участниц. Они хорошо подготовлены, большая часть военнослужащих этих подразделений имеют опыт участия в миротворческих операциях", - добавил Станислав Зась.

Генсек ОДКБ также подчеркнул, что сейчас в повестке дня не стоит вопрос подключения миротворцев ОДКБ к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. К решению ситуации привлечены непосредственно Армения и Азербайджан и страны Минской группы ОБСЕ.