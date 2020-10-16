МО Армении призывает международное сообщество адресно указывать уклонение от режима прекращения огня

Министерство обороны Армении вновь подтверждает, что подразделения ВС Армении и Армии обороны Арцаха готовы соблюдать подписанные 10 октября в Москве условия гуманитарного перемирия, а также принять согласованные условия, регулирующие мониторинг режима прекращения огня. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“В связи с этим мы призываем международное сообщество, в частности, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в их заявлениях и призывах обращаться к той стороне конфликта, которая различными способами избегает создания необходимых механизмов мониторинга режима прекращения огня”, - написала Шушан Степанян.