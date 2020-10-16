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МО Армении призывает международное сообщество адресно указывать уклонение от режима прекращения огня

МО Армении призывает международное сообщество адресно указывать уклонение от режима прекращения огня

Министерство обороны Армении вновь подтверждает, что подразделения ВС Армении и Армии обороны Арцаха готовы соблюдать подписанные 10 октября в Москве условия гуманитарного перемирия, а также принять согласованные условия, регулирующие мониторинг режима прекращения огня. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“В связи с этим мы призываем международное сообщество, в частности, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в их заявлениях и призывах обращаться к той стороне конфликта, которая различными способами избегает создания необходимых механизмов мониторинга режима прекращения огня”, - написала Шушан Степанян.


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