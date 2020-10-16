В Арцахе азербайджанскому военнопленному оказывается медицинская помощь, он прооперирован

Азербайджанскому военнопленному Юлсийву Нурадин Бахтияроглу в Арцахе была оказана соответствующая медицинская помощь.

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян в разговоре с «Арменпресс» отметил, что при необходимости военнопленным оказывается гуманитарная помощь и соответствующее отношение.

“В соответствии с гуманитарными правилами, международным правом и нашим внутригосударственным законодательством ему оказывается медицинская помощь и гуманное отношение. Он был прооперирован, соответствующая медицинская помощь была оказана и оказывается не только ему, но и всем остальным военнопленным”, - отметил Бегларян.

Омбудсмен Арцаха сообщил, что он поинтересовался и убедился, что с военнопленными ведутся соответствующие работы.

Как сообщили Арменпресс из Арцаха, оперированного военнопленного зовут Юлсийв Нурадин Бахтияроглу. Военнопленный уже 10 дней находится в больнице и получает соответствующую медицинскую помощь.

15 октября в социальных сетях был распространен видеоматериал, на котором солдаты Азербайджанской Армии расстреливали армянских военнопленных.

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян в тот же день, касаясь видеоматериала, заявил, что это очередное доказательство военных преступлений, совершаемых Азербайджаном.

Лилит Демурян