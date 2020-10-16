Это показывает степень варварства противника: Мнацаканян о расстреле армянских пленных

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян считает расстрел армянских пленных вооруженными силами Азербайджана демонстрацией степени варварства противника.

Как сообщает «Арменпресс», Мнацаканян сказал об этом на совместной с министром иностранных дел Греции пресс-конференции.

“Это вновь показывает степень варварства противника. Это происходит не в первый раз. Это еще раз показывает, что мы боремся за существование наших соотечественников, что ничто не удержит нас от этого. Еще раз хочу глубоко поклониться всем тем храбрым людям, которые сейчас воюют за это. Наша работа должна заключаться в том, чтобы как можно больше показать международному сообществу глубину этого варварства и то, с чем мы имеем дело”, - сказал Мнацаканян. Он отметил, что суть этого конфликта состоит в том, что напрямую разрушаются все цивилизационные нормы.

Распространенная в азербайджанских СМИ видеозапись расстрела армянских военнопленных находится в центре внимания представительства Армении в Европейском суде по правам человека. Исходя из этого, готовятся материалы для обращения в ЕСПЧ. В связи с этим в Генпрокуратурах Арцаха и Армении возбуждены уголовные дела. Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян и Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян заявили, что этот случай является еще одним доказательством военных преступлений, совершаемых Азербайджаном.

Норайр Шогикян