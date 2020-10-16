В Каспийском море стартовали военные учения

Военные учения стартовали в Каспийском море с привлечением шести российских кораблей, семи самолетов и свыше 400 военнослужащих. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в пятницу.

"Учение пройдет в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. Всего в морских маневрах будут задействованы шесть кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих", - отметили в военном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны, проводимые мероприятия в рамках контрольной проверки "не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.