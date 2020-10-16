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В направлении района Ордубад Нахиджевана не выпущено ни одной ракеты: МО

В направлении района Ордубад Нахиджевана не выпущено ни одной ракеты: МО

В направлении Ордубадского района Нахиджевана с армянской стороны не выпущено ни одной ракеты. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“Мы заявляем, что в направлении Ордубадского района Нахиджевана не выпущено ракет, это еще одна ложь азербайджанского военно-политического руководства, направленная на расширение географии конфликта”, - написала она


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