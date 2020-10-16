Временно будет запрещен ввоз в Армению ряда товаров турецкого производства: новый проект

Министерство экономики разработало и вынесло на общественное обсуждение проект решения, принятием которого предлагается временно запретить ввоз ряда товаров турецкого происхождения в Республику Армения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил председатель постоянной комиссии НС Армении по экономическим вопросам Бабкен Тунян.

В проекте решения правительства “О временном запрете ввоза в Республику Армения товаров турецкого происхождения”, в частности, говорится:

“Временно запретить ввоз в Республику Армения товаров турецкого происхождения согласно приложению:

Министру экономики Республики Армения уведомить Евразийскую экономическую комиссию о временном запрете, предусмотренном пунктом 1 настоящего решения. Председателю Комитета государственных доходов Республики Армения в порядке, установленном законодательством Республики Армения, обеспечить контроль за исполнением пункта 1 настоящего решения. Данное решение вступает в силу 31 декабря 2020 года и действует сроком на шесть месяцев:

В обоснованиях проекта отмечается, что ограничение импорта товаров турецкого происхождения, предполагает, в первую очередь, безопасносную составляющую, поскольку тот факт, что Турция открыто поддерживает и содействует Азербайджану в военных и террористических действиях против Арцаха, перебрасывает в регион наемников-террористов, подрывает стабильность в регионе и подрывает процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на это.

Запретом на импорт товаров турецкого происхождения в отношении Турции применяется не только экономическая санкция, но и с точки зрения безопасности прекращается финансовое подпитывание государственной казны Турции из армянских источников, которое направляется на поддержку Азербайджана.

Отмечается, что некоторые армянские предприятия и население уже добровольно выразили свое отношение к товарам турецкого происхождения, ограничив их продажу и воздерживаясь от покупки таких товаров.

В то же время сообщается, что в случае ограничения импорта этих товаров на армянском рынке не будет недостатка в этих товарах, так как они будут легко пополняться за счет импорта в Армению с других рынков или за счет местного производства, что, конечно, предпочтительнее.

В 2019 году сумма импорта из Турции в Республику Армения составила 268,1 млн. долларов США.

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