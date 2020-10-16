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Глава МИД Греции почтил память жертв Геноцида армян

Глава МИД Греции почтил память жертв Геноцида армян

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 16 октября посетил Мемориальный комплекс Цицернакаберд и воздал дань памяти жертв Геноцида армян.

Как сообщает «Арменпресс», главу МИД Греции сопровождали заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц, посол Армении в Греции Фадей Чарчоглян, чрезвычайный и полномочный посол Греции в Армении Эвангелос Турнакис. Директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян представил министру Никосу Дендиасу историю создания Мемориального комплекса Цицернакаберд, увековечивающего память жертв Геноцида армян. Министр иностранных дел Греции осмотрел экспонаты Музея-института и сделал запись в Памятной книге музея.

25 апреля 1996 года Парламент Греции принял решение о признании Геноцида армян. 9 сентября 2014 года Парламент Греции принял законопроект о криминализации отрицания Геноцида армян.

Лилит Демурян


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