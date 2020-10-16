Армяне США потребовали от Конгресса ввести санкции в отношении Турции и Азербайджана

Тысячи армян и не армян, проживающих в Соединенных Штатах Америки, которые поддерживают армянский народ, 15 октября организовали акцию протеста у здания Конгресса в Вашингтоне и осудили военные действия против Азербайджана, Турции-Арцаха и Армении.

Как передает «Арменпресс», участники акции протеста потребовали от властей США применить санкции в отношении Турции и Азербайджана, прекратить предоставление какой-либо военной или иной помощи вышеупомянутым странам и признать Арцах.

Они развевали флаги Армении и Арцаха, на плакатах были лозунги: “Мы требуем справедливости”, “Остановите Азербайджан”, “Признать Арцах”, “Прекратите войну”, “Мы победим”.

Участники акции скандировали “Позор Турции, позор Азербайджану”, “Эрдоган и Алиев –террористы”, “Борьба! Борьба до самого конца”.

Ранее американские армяне провели акцию протеста перед резиденцией посла Турции в США, а затем перед Белым Домом. Они потребовали признать независимость Арцаха, лишить Турцию членства в НАТО, прекратить финансовое содействие, оказываемое Азербайджану и Турции.

С такими требованиями армяне проводят акции протеста не только в США, но и во многих странах мира.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Азербайджан проигнорировал соглашение министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, достигнутое 10 октября на встрече, организованной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и спустя несколько минут после вступления в силу договоренности продолжил обстреливать Арцах, предпринимать нападения, обстреливать передовые позиции и мирные населенные пункты.

Анжела Амбарцумян