Число подтвержденных случаев COVID-19 в Армении продолжает расти: 1 465 новых случаев

По состоянию на 16 октября в Армении всего подтверждено 61 460 случаев COVID-19, 47 541 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 12 549 пациентов. За последние сутки проведено 4 005 тестов, а в общем счете 340 116.

Таким образом, подтверждено 1 465 новых случаев COVID-19, выздоровели 422 заболевших.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 056 летальных исходов (увеличились на 10).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались мужчины 60, 76, 68, 86, 60 лет и женщины 83, 86, 93, 73, 73. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 314.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян