Милан признал независимость Арцаха

Городской совет Милана признал независимость Арцаха и осудил агрессию Турции и Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», срочное предложение-ходатайство о признании независимости Арцаха было принято единогласно. Городской совет поручил мэру Милана и исполнительным властям города обратиться к национальным властям Италии с призывом признать Республику Арцах. “Признание может привести не только к установлению справедливости, но и положить конец молчанию, которое уже становится соучастием в преступлении”, - говорится в решении Городского совета.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Президент Франции Макрон подтвердил, что он владеет серьезными доказательствами, что эти джихадисты связаны с террористической группировкой “Исламское государство”. Фактами вовлеченности наемников владеет и Россия. Об этом сообщил источник из Министерства обороны США. Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что и Дамаск может подтвердить, что Турция из Сирии в Карабах отправила джихадистов.

Азербайджан проигнорировал соглашение министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, достигнутое 10 октября на встрече, организованной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и спустя несколько минут после вступления в силу договоренности продолжил обстреливать Арцах, предпринимать нападения, обстреливать передовые позиции и мирные населенные пункты.