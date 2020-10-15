На данный момент упорных боев в направлении Карвачарского района Арцаха нет. Как сообщает Арменпресс, об этом на состоявшейся 15 октября пресс-конференции заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Ситуация в Карвачарском районе на данный момент относительно спокойная, нет упорных боев», - сказал Ованнисян.