Время в Ереване: 11:07:36,   15 Октябрь

На данный момент упорных боев в направлении Карвачарского района Арцаха нет

На данный момент упорных боев в направлении Карвачарского района Арцаха нет

На данный момент упорных боев в направлении Карвачарского района Арцаха нет. Как сообщает Арменпресс, об этом на состоявшейся 15 октября пресс-конференции заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Ситуация в Карвачарском районе на данный момент относительно спокойная, нет упорных боев», - сказал Ованнисян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации