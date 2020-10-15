На данный момент упорных боев в направлении Карвачарского района Арцаха нет
На данный момент упорных боев в направлении Карвачарского района Арцаха нет. Как сообщает Арменпресс, об этом на состоявшейся 15 октября пресс-конференции заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«Ситуация в Карвачарском районе на данный момент относительно спокойная, нет упорных боев», - сказал Ованнисян.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 22:18 СНБ Армении ответила на обвинение СГБ Азербайджана
- 22:11 На данный момент упорных боев в направлении Карвачарского района Арцаха нет
- 22:11 Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной: Ованнисян
- 21:53 Вице-премьер Армении обсудил с координатором ООН агрессию Азербайджана против Арцаха
- 21:49 Зограбян назвала казнь армянских пленных военным преступлением Турции и Азербайджана
- 21:44 Турция является главным спонсором этой войны: интервью Пашиняна Дмитрию Киселеву
- 21:33 "Красной чертой" для Армении является право народа Нагорного Карабаха на самоопределение: Пашинян
- 21:18 Госсекретарь США выразил надежду, что армяне смогут защитить себя от действий азербайджанцев
- 20:49 Специалисты аппарата омбудсмена установили место и время казни армянских пленных
- 20:46 Арцах - наша Родина, наш дом, а Родину и дом не сдают: Арарат Мирзоян
- 20:22 Омбудсмен Арцаха назвал казнь армянских пленных военным преступлением Баку
- 20:18 В результате обстрела ВС Азербайджана кассетными снарядами в Арцахе погиб мирный житель
- 20:16 Гуманитарная катастрофа будет предотвращена только путем надлежащей реакции: вице- премьер
- 20:11 Риторика Турции становится все более воинственной: глава Европарламента
- 20:00 Лавров и Чавушоглу подчеркнули безальтернативность мирного урегулирования карабахской проблемы
- 19:30 Политолог считает скопление террористов в Азербайджане очень опасным для ряда стран
- 18:45 В первый день войны Азербайджан планировал взять Арцах в блокаду, но план провалился
- 18:40 В результате обстрела ВС Азербайджана в Арцахе ранение получила мирная жительница
- 18:32 Турция - единственная страна, которая не призывает к прекращению огня: глава МИД Франции
- 18:30 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-10-20
- 18:28 Азиатские индексы - 15-10-20
- 18:26 Новый глава МИД Киргизии отметил стратегическое партнерство с Россией
- 18:20 Мадонна и Рианна вошли в число самых богатых предпринимательниц США
- 18:18 Силы ПВО Армении за 18 дней уничтожили более 180 единиц ударных воздушных средств ВС Азербайджана
- 18:06 Советник премьер-министра рассказал о возможном обращении в ОДКБ
21:58, 14.10.2020
Просмотрели 3509 раз Армянская община Украины активно поддерживает Армению
11:13, 08.10.2020
Просмотрели 2109 раз Женева встретит главу МИД Азербайджана с требованиями санкций против клана Алиевых
16:06, 14.10.2020
Просмотрели 1745 раз В Парламент Франции внесен законопроект о признании Республики Арцах
00:50, 09.10.2020
Просмотрели 1679 раз МИД Армении и Азербайджана приглашены в Москву. Кремль
14:37, 14.10.2020
Просмотрели 1359 раз Турецко-азербайджанский террористический план оккупации Карабаха путем блицкрига провалился: Пашинян