Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной: Ованнисян

Ситуация на линии соприкосновения конфликтующих сил Арцаха и Азербайджана остается напряженной. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 15 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Сегодня рано утром противник снова начал наступательные действия на двух-трех направлениях. В течение дня шли ожесточенные бои, особенно в южной части, около реки Аракс, где наши войска оказали героическое сопротивление врагу. Потери есть с обеих сторон, противник понес значительные потери, на некоторых участках нашим войскам удалось их отбросить. В целом ситуация остается тяжелой, наши войска оказывают героическое сопротивление по всем направлениям», - сказал Ованнисян.

Арцрун Ованнисян отметил, что в ночные часы на передовой происходит некоторое ослабление огня.

«Противник использует очень большие силы, особенно пехоту, непрерывные ударные группы, непрерывный артиллерийский огонь, различные средства авиации. Ситуация остается напряженной, ночью наблюдается некоторое ослабление огня, но утром атаки возобновляются, усиливаясь или немного ослабевая в разных направлениях», - сказал Арцрун Ованнисян.