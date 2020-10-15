Вице-премьер Армении обсудил с координатором ООН агрессию Азербайджана против Арцаха

Вице-премьер Мгер Григорян принял постоянного координатора ООН в Армении Шомби Шарпа. Была обсуждена ситуация, сложившаяся в результате развязанной Азербайджаном широкомасштабной агрессии против Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, вице-премьер коснулся вовлеченности Турции в войне и ее поддержки Азербайджану, в том числе рассказал об угрозе терроризма в регионе и международного терроризма вне него в результате переброски Турцией иностранных вооруженных террористов в регион.

Мгер Григорян, подчеркнув тот факт, что Азербайджан нацеливается на мирное население, коснулся сложившегося в Арцахе гуманитарного кризиса и обсудил с Шомби Шарпом возможности его адресного решения на месте. В этом контексте вице-премьер подчеркнул, что настоящая гуманитарная катастрофа происходит в Арцахе, и для ее преодоления необходима прямая поддержка международных партнеров.

Были также обсуждены реализуемые совместно с ООН программы.