Госсекретарь США выразил надежду, что армяне смогут защитить себя от действий азербайджанцев

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что армяне смогут защитить себя от действий азербайджанцев. Как сообщает Арменпресс, Помпео сказал об этом в ходе интервью, посчитав происходящее в Нагорном Карабахе опасным в контексте того, что Турция вмешалась в этот вопрос своими ресурсами.

«Это опасно. Теперь у нас есть Турция, которая вмешалась и предоставила ресурсы Азербайджану, увеличивая риск, увеличивая огневую мощь, существующую в историческом конфликте. Небольшое местечко под названием Нагорный Карабах с населением около 150 000 человек», - сказал Помпео.

Госсекретарь добавил, что конфликт имеет давнюю историю, и его следует разрешить путем переговоров и мирных обсуждений.

«Это затяжной конфликт. Урегулирование этого конфликта должно осуществляться путем переговоров и мирных обсуждений, а не путем военного конфликта и, конечно же, не путем вмешательства третьих стран, готовых подлить масла в огонь. Мы надеемся, что армяне смогут защитить себя от действий азербайджанцев, и они достигнут настоящего прекращения огня, затем сядут за стол переговоров и попытаются разобраться в этом исторически сложном вопросе», - сказал госсекретарь.