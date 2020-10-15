Специалисты аппарата омбудсмена установили место и время казни армянских пленных

Сотрудники аппарата Защитника прав человека Армении направят видеозапись казни армянских военнопленных с необходимым описанием в соответствующие международные органы. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал Защитник прав человека Арман Татоян.

«Сегодня Защитник прав человека Армении получил два видео и фотографии, показывающие бесчеловечное и жестокое обращение азербайджанских вооруженных сил к армянским пленным. В этих видеороликах азербайджанские военные максимально унижают людей, а затем жестоко убивают их с исключительным цинизмом. Поведение и слова представителей вооруженных сил Азербайджана полны ненависти. Эти видео были распространены сегодня азербайджанскими источниками, предназначенными также для детей и пожилых людей», - написал Татоян.

Защитник прав человека Армении отметил, что министерство обороны Азербайджана опубликовало опровержение, отмечая, что они не имеют отношения к этим видеозаписям. После этого ролики были удалены из азербайджанских интернет-источников. Однако сотрудники Защитника прав человека Армении вовремя задокументировали все источники.

«Специалисты аппарата Защитника прав человека точно установили место и время совершения азербайджанских преступных действий. Сделан перевод употребляемой лексики, зафиксированной в видеороликах. Видео и фото уже получили необходимое юридическое подтверждение как неопровержимые юридические доказательства военного преступления. Видео и фотографии с необходимым описанием будут отправлены в соответствующие международные органы завтра утром», - написал Арман Татоян.

Распространенная в азербайджанских СМИ видеозапись предполагаемой казни армянских военнопленных находится в центре внимания представительства Армении при Европейском суде по правам человека. На основании этого готовятся материалы для обращения в ЕСПЧ.