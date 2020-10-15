Риторика Турции становится все более воинственной: глава Европарламента

Риторика властей Турции становится все более воинственной. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг глава Европарламента Давид Сассоли на пресс-конференции на полях саммита ЕС в Брюсселе.

"Турецкая риторика становится все более воинственной, и конфликт в Нагорном Карабахе явно не смягчает ее", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о том, почему Евросоюз не может решительными действиями реагировать на общее поведение Турции, включая в Средиземном море.

По словам Сассоли, он не раз поднимал этот вопрос на заседаниях с лидерами ЕС.