Время в Ереване: 11:07:36,   15 Октябрь

Риторика Турции становится все более воинственной: глава Европарламента

Риторика Турции становится все более воинственной: глава Европарламента

Риторика властей Турции становится все более воинственной. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг глава Европарламента Давид Сассоли на пресс-конференции на полях саммита ЕС в Брюсселе.

"Турецкая риторика становится все более воинственной, и конфликт в Нагорном Карабахе явно не смягчает ее", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о том, почему Евросоюз не может решительными действиями реагировать на общее поведение Турции, включая в Средиземном море. 

По словам Сассоли, он не раз поднимал этот вопрос на заседаниях с лидерами ЕС.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации