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Азербайджан снова подверг ракетному обстрелу Степанакерт: цель - гражданская инфраструктура

Азербайджан снова подверг ракетному обстрелу Степанакерт: цель - гражданская инфраструктура

Азербайджан снова подверг ракетному обстрелу Степанакерт. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Азербайджан в очередной раз нарушил достигнутое в Москве соглашение о прекращении огня в гуманитарных соображениях.

Несколько минут назад Степанакерт подвергся обстрелу. Цель - гражданская инфраструктура. 

К счастью, пострадавших и раненых нет», - говорится в сообщении.


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