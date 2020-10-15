Азербайджан снова подверг ракетному обстрелу Степанакерт: цель - гражданская инфраструктура

Азербайджан снова подверг ракетному обстрелу Степанакерт. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Азербайджан в очередной раз нарушил достигнутое в Москве соглашение о прекращении огня в гуманитарных соображениях.

Несколько минут назад Степанакерт подвергся обстрелу. Цель - гражданская инфраструктура.

К счастью, пострадавших и раненых нет», - говорится в сообщении.