Азербайджан снова подверг ракетному обстрелу Степанакерт: цель - гражданская инфраструктура
17:33, 15 Октябрь, 2020
Азербайджан снова подверг ракетному обстрелу Степанакерт. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.
«Азербайджан в очередной раз нарушил достигнутое в Москве соглашение о прекращении огня в гуманитарных соображениях.
Несколько минут назад Степанакерт подвергся обстрелу. Цель - гражданская инфраструктура.
К счастью, пострадавших и раненых нет», - говорится в сообщении.
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