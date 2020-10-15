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Спасатели-саперы в Степанакерте обнаружили ракеты системы “Смерч” калибра 300- миллиметров

Спасатели-саперы в Степанакерте обнаружили ракеты системы “Смерч” калибра 300- миллиметров

Саперные группы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха продолжают поиск и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов в столице Арцаха Степанакерте. Как сообщили «Арменпресс» в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха, в дежурную службу 911 поступило сообщение о том, что во дворах и садах жилых домов обнаружены ракеты системы залпового огня “Смерч” калибра 300-миллиметров.

“Ракета была выпущена по Степанакерту 10 октября после соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта. Представители армянских и зарубежных СМИ, представляющие миру боевые действия в Арцахе, снимали и освещали этот процесс на месте”, - говорится в заявлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха.


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