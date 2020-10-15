Азербайджан и Турция должны ответить за то, что привели в наш регион джихадистов: Армен Саркисян

Президент Республики Армения Армен Саркисян дал интервью кувейтской газете “Аль-Джарида”, в котором рассказал о войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха. Армен Саркисян подчеркнул, что Азербайджан и Турция должны понести ответственность за привлечение наемников и фанатов джихадистов в наш регион. Полный текст интервью президента Армении предоставило «Арменпресс» управление по связям с общественностью аппарата президента.

- Кто начал боевые действия в Нагорном Карабахе, в каком политическом контексте это произошло? Являемся ли мы свидетелями прокси-войны или это еще одно поле битвы в энергетической войне?

- Нагорный Карабах исторически был частью территории Армении, армяне жили здесь тысячи лет. Исторически Нагорный Карабах или Арцах всегда был частью Армении. Это красивый горный район, где армяне, коренные жители, жили тысячи лет и живут до сих пор. Только в советское время Нагорный Карабах как автономная область был передан Сталиным Азербайджану примерно на 70 лет. Первая война произошла после распада Советского Союза, за которой последовали переговоры. Они велись около 30 лет. Азербайджанская сторона заявляет, что имеет законное право на освобождение этих территорий. Но освобождать от кого? Здесь живут 100% этнические армяне, которые всегда жили здесь. Почему они должны покидать свои дома только потому, что этого хочет азербайджанская сторона? Это называется агрессией с последующей этнической чисткой. Им нужны эти территории без армян. Для азербайджанской стороны установление контроля над этими территориями, оправдание собственной агрессии является частью истории создания своей идентичности, а для армянской стороны - это борьба за жизнь, культурное наследие, историческую память. Это борьба за свой дом, за своих родителей, своих детей, которые там живут, которые теперь стали прямой мишенью турецких БПЛА и азербайджанских ракет. Азербайджан развязал эту крупномасштабную войну вопреки четкому соглашению о прекращении огня, достигнутому в 1994 году. Это настоящая война, к которой Азербайджан и Турция давно и серьезно готовились. Азербайджанская сторона хочет ликвидировать статус-кво и навязать свою волю. И Турция в военном и политическом отношении поддерживает эту опасную инициативу Азербайджана, ведущую к гуманитарной катастрофе во всем регионе. Мы, армяне, никогда не участвовали в борьбе за энергетическую инфраструктуру. Напротив, даже были разговоры об экспорте электроэнергии из Армении в Турцию, как это было в случае с Ираном и Грузией. Что касается Вашего вопроса о войне через посредников, могу сказать, что Турция использует Азербайджан для усиления своего господства в регионе. Но при этом она угрожает и хрупкой стабильности Южного Кавказа.

- Учитывая региональную напряженность, не боитесь ли Вы, что ситуация в Нагорном Карабахе создаст новую “Сирию”?

- Да, я боюсь этого, потому что, если не будет решительной международной реакции на преднамеренные и незаконные действия Турции в регионе, регион может превратиться в новый сирийский кошмар. В регионе пострадают все, и те, кто находится за его пределами. Поэтому, если Турция не будет вынуждена прекратить свое прямое вмешательство в наступление, конфликт между Нагорным Карабахом и Азербайджаном может выйти из-под контроля. Мы не должны позволить Турции и Азербайджану усугубить ситуацию, обострить ее, создать ситуацию, которая в конечном итоге превратит Кавказ в еще одну Сирию. Турция для борьбы с Нагорным Карабахом или, как мы говорим, с мирным населением Республики Арцах постоянно нанимает, отправляет в Азербайджан наемников, моджахедов, исламистов-террористов. Другие страны должны вмешаться, оказать сильное и явное давление на Турцию, чтобы она прекратила свое вмешательство в регион. Если Турция будет в стороне, у нас появится возможность провести эффективные переговоры о прекращении огня, а также возможность вернуться за стол переговоров. Такое вмешательство Турции и агрессия Азербайджана, которая не прекратилась даже во время гуманитарного прекращения огня, объявленного 10 октября, воспринимается не только Нагорным Карабахом и Арменией, но также армянами и друзьями армян во всем мире как желание Турции повторить то, что произошло 105 лет назад. То есть как этническая чистка армян с их родины с целью совершения очередного геноцида. Мы, армяне, в Армении, в Арцахе и в диаспоре никогда не допустим повторения геноцида. Никогда больше!

- Власти Азербайджана заявляют, что к боевым действиям присоединяются армянские добровольцы, в частности из Сирии и Ливана. Это правда? Не боитесь, что это может расширить религиозный контекст конфликта?

- После Геноцида армян, так и не признанного ни Османской империей ни современной Турецкой республикой, армяне расселились по всему миру и стали гордыми гражданами таких стран, как США, Россия, Франция, Иран, Аргентина, Ливан, Австралия, Сирия, Грузия, Сингапур, Польша и др. Они эффективно интегрировались в эти страны и общества, стали работящими и законопослушными гражданами, внося свой вклад в экономику, политику, культуру, спорт, науку, технологии, образование и другие области принявшей их страны. Когда существует реальная угроза, армяне всего мира мобилизуются и даже приезжают на родину, чтобы на месте помочь своим братьям и сестрам. Азербайджан и Турция, а не Армения, должны нести ответственность за привлечение наемных убийц, фанатичных джихадистов, в наш регион, что усложняет мирный процесс. Цивилизованный мир должен остановить этот процесс. В 21 веке недопустимо, чтобы наемникам платили за убийство мирных жителей или за гуманитарную катастрофу.

Что же касается религиозного фактора, то у армян никогда не было плохого отношения или нетерпимости к другим религиям. В контексте этого конфликта религиозный фактор просто отсутствует с самого начала. Армения и армяне полностью уважают все религии и верования; за тысячи лет нашей истории мы ясно продемонстрировали нашу приверженность человеческим ценностям, включая терпимость и уважение к другим религиям, культурам, расам и так далее. Я не знаю ни одного армянина, ненавидящего представителей других религий. Мы приняли христианство в 301 году, став первой страной в мире, официально принявшей его. За два тысячелетия армянский народ прошел через войны, конфликты, депортации и даже геноцид, но он никогда не становился слепым религиозным фанатиком, что мы видим в тех, кто борется против нас на стороне Азербайджана. Но Вы всегда найдете людей, которые хотят разжечь ненависть, спровоцировать новую напряженность, они скажут, что здесь есть религиозный фактор, а это ерунда.

- Удовлетворены ли Вы позицией стран Персидского залива в отношении этой ситуации?

- С самого первого дня, когда азербайджанская сторона при поддержке Турции начала беспрецедентное нападение на армян Нагорного Карабаха, я был в контакте с лидерами арабских стран, такими как султан Омана, эмир Катара, президент Египта, король Иордании, наследный принц Абу-Даби и т. д.

В своих письмах к ним, как и во время телефонных звонков, я выражал глубокую озабоченность по поводу этой нарастающей ситуации, отмечая, что, к сожалению, такие войны, спровоцированные Азербайджаном, не являются новостью для народа Арцаха, Республики Армения. Этими войнами Азербайджан военным путем, уже на протяжении более трех десятилетий, пытается разрешить нагорно-карабахский конфликт, изгнав армян с их родины, что недопустимо.

- Какие требования предъявляются к Армении для установления режима прекращения огня? Каким Вы представляете политическое решение конфликта?

- За последние 30 лет это уже не впервые, что Азербайджан, пользуясь открытой поддержкой Турции, осуществляет столь ужасающее нападение на армян Нагорного Карабаха, используя широкий спектр артиллерийских и ракетных установок, включая запрещенные кассетные бомбы, ведя огонь по жилым районам, находящимся вдали от линии соприкосновения.

Примечательно, что путь к этому конфликту был проложен в 1990 - 1991 годах, когда в ответ на мирные протесты армян Нагорного Карабаха тогдашний Советский Азербайджан попытался провести массовые этнические чистки с применением грубой военной силы и продолжил свои зверства, насильственно изгнав армянское население. Однако армянский народ выдержал эту вынужденную войну и выиграл право на 26-летнюю независимую мирную жизнь на своей родине в рамках продолжающегося переговорного процесса.

Сегодня продолжающаяся турецко-азербайджанская агрессия, с которой мы сталкиваемся, демонстрирует геноцидальные намерения этих стран, вынуждая армян вновь бороться за свои дома, семьи, тысячелетнюю историю и памятники. Мы более чем убеждены, что международное признание Республики Арцах - единственный способ гарантии безопасности и права на жизнь проживающих здесь армян. Политическое решение этой проблемы очевидно: возможен геноцид, единственный способ предотвратить принудительную депортацию этих людей - это признать их право на самоопределение на международном уровне.

- Вы с оптимизмом смотрите на предстоящие встречи между Францией, Россией и США? Как Вы думаете, международное вмешательство поможет или усложнит ситуацию?

- Международное посредничество, осуществляемое Минской группой ОБСЕ под сопредседательством Франции, России и США, является одной из основных платформ для мирного урегулирования, но этот хрупкий мир 27 сентября был грубо нарушен Турцией и Азербайджаном, дестабилизировав регион Кавказа. Сюда на войну с армянами были перемещены наемники и джихадисты.

Совместные заявления лидеров Франции, России и США о немедленном прекращении насилия и возвращении за стол переговоров были проигнорированы не только правительством Азербайджана, но и, в первую очередь, президентом Турции Эрдоганом, который несет ответственность за разжигание агрессии Азербайджана против армян Нагорного Карабаха. Поэтому единственным международным вмешательством является вмешательство Турции, которая не только осложнила ситуацию, но и стала реальной угрозой существованию армянского населения, резко дестабилизировав весь регион. Примечательно, что министр иностранных дел Турции Чавушоглу заявил, что его страна будет продолжать поддерживать Азербайджан при любых обстоятельствах, тем самым подтвердив факт военного участия Турции в этой войне.

Этот факт должен вызывать серьезную озабоченность у государств-членов НАТО, поскольку их союзник является инициатором агрессии против страны-партнера, участвующей в программе НАТО “Партнерство ради мира”. В этой связи международные заинтересованные стороны, все те, кто заинтересован в прочном мире и в урегулировании конфликта, в частности Франция, США, Россия и другие страны, должны гарантировать, что Турция воздержится от вмешательства и заставить Анкару и Баку понести ответственность за разжигание этой ужасной войны.

- Армения выразила недовольство по поводу использования F-16, произведенного в США, а также по поводу поставок Израилем оружия в Баку, а Россия очень осторожно поддерживает Вас. Вас не беспокоит, что Армения останется одна?

- Вопрос об использовании турецких F-16 в этой войне поднял премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявив, что он хотел бы, чтобы США уточнили, были ли эти истребители отправлены в Турцию для бомбардировки мирного населения Армении. Этот вопрос также связан с НАТО, поскольку Турция является членом НАТО и эксплуатирует F-16. Я попросил некоторых моих коллег по НАТО уделить немного внимания этому факту, поскольку возникла ситуация, когда член НАТО с четким мандатом на действия вовлечен или участвует в конфликте между третьими сторонами, не входящими в НАТО. Есть ли у Турции такое разрешение НАТО или зеленый свет на это? Если да, нам нужно это знать. Если нет, то я надеюсь, что наши партнеры по НАТО услышат наш голос, и окажут давление на Турцию, не позволив ей вмешиваться в этот конфликт, поскольку ее присутствие не помогает, а, наоборот, усугубляет ситуацию.

Вопрос о продолжающейся продаже Израилем оружия Азербайджану имеет давнюю историю, которая остается непонятной для армянского общества. Даже сейчас, когда осуществляется турецко-азербайджанская агрессия против армян, израильское правительство продолжает вооружать агрессора, что непонятно и неприемлемо для армянской стороны. Армянская сторона поднимает простой вопрос. Почему еврейское государство, пережившее геноцид, вооружает тех, кто ведет геноцидальную войну против Армении? Армения и Арцах не одиноки, потому что мы на нашей стороне истина. Что касается позиции России, то президент Владимир Путин ясно дал понять, что Россия привержена и выполнит свои обязательства в качестве двустороннего, многостороннего союзника Армении в области безопасности в рамках ее стратегического партнерства с Арменией.