Артиллерия Армии обороны Арцаха метким огнем уничтожила живую силу противника: видеоматериал
Армия обороны Республики Арцах опубликовала видеоматериал, в котором представила уничтожение живой силы противника метким огнем артиллерии Армии обороны.
«Арменпресс» представляет видеоматериал, опубликованный Армией обороны Республики Арцах.
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