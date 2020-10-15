Как армяне, так и не армяне со всего мира участвуют в общенациональном сборе средств для содействия раненым солдатам, жителям Арцаха, воюющим солдатам и семьям погибших при военных действиях, развязанных Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает «Арменпресс», в инициативе принимает участие и Союз писателей Армении. Книги, изданные Союзом писателей, продаются в книжном магазине “Новая книга” возле здания союза, вся выручка от продажи которых будет передана Всеармянскому фонду “Айастан”.

Президент Союза писателей Армении Эдуард Милитонян сообщил нам, что деньги, предназначенные для победителей ежегодной премии “Кантех”, организуемой Союзом писателей Армении по случаю Дня переводчика, уже переданы в фонд. Он также сообщил, что в творческом доме отдыха Союза писателей в Цахкадзоре проживает 60 арцахцев, вынужденных переехать в Армению.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Азербайджан проигнорировал соглашение министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, достигнутое 10 октября на встрече, организованной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и спустя несколько минут после вступления в силу договоренности продолжил обстреливать Арцах, предпринимать нападения, обстреливать передовые позиции и мирные населенные пункты.

С 27 сентября Всеармянский фонд “Айастан” инициировал общенациональную кампанию по сбору средств “Мы и наши границы. Все для Арцаха” для оказания содействия нашим накрепко стоящим соотечественникам Арцаха. На сегодняшний день уже собрано более 120 миллионов долларов.

Анжела Амбарцумян