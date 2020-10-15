Турция не разрешает перевозку гуманитарных грузов в Армению через свое воздушное пространство

Турция не разрешает перевозку гуманитарных грузов из Лос-Анджелеса в Армению через свое воздушное пространство. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил Комитет гражданской авиации.

В заявлении говорится, что рейс “Qatar Airways” по маршруту Лос-Анджелес - Ереван, который 15 октября должен был доставить гуманитарную помощь в Армению, не состоится, по поводу чего авиакомпания не привела веских причин. Гуманитарная помощь была отправлена армяно-американской общиной мирным жителям, пострадавшим в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

“Qatar Airways” проинформировала Комитет гражданской авиации Армении об отмене рейса 14 октября. Самолет должен был пролетать через воздушное пространство Турции, но Турция воспрепятствовала доставке гуманитарного груза в Армению. “Организация нового маршрута через другие страны, например, Российскую Федерацию или Грузию, - дело времени, поэтому авиакомпания должна найти другие способы перевозки гуманитарной помощи. Согласно информации из надежных источников на данный момент предполагается, что “Qatar Airways” не сможет перевезти груз. У нас также есть основания утверждать, что Турция намеренно закрыла воздушный путь. Это не первый случай, когда Турция препятствует транспортировке грузов в Армению. Еще до войны страна начала создавать препятствия, требуя от авиакомпаний предоставления подробного списка грузов, проходящих через ее воздушное пространство. Хотя предоставление воздушного пространства является суверенным правом каждой страны, в соответствии с международной практикой данные требуются только по опасным грузам для надлежащего реагирования в чрезвычайной ситуации (Чикагская конвенция, статья 5). Этот груз, кроме всего прочего, прошел и процедуру досмотра”, - сказала Тадевик Ревазян, начальник Комитета гражданской авиации Армении.

Комитет гражданской авиации Армении обратился в “EUROCONTROL” - организацию по аэронавигационной безопасности.

“На днях в Армению уже было отправлено несколько грузов из США, Франции и России. Грузоперевозки в основном осуществляются в сотрудничестве с Комитетом гражданской авиации и армянскими авиаперевозчиками.

Авиакомпании делают это на некоммерческой основе (без прибыли)”, - говорится в сообщении Комитета гражданской авиации.